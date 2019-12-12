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Эксперты: эффект от переноса столицы ДФО во Владивосток будет ощутим через три-четыре года

Одним из ожидаемых итогов переноса должен стать переезд офисов полномочного представителя президента РФ в ДФО, министерств, федеральных ведомств и крупных корпораций
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря. /ТАСС/. Перенос столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, который произошел год назад, дал стимул к развитию инвестиционного климата в Приморье, но эффект от этой меры будет ощутим через три-четыре года. О том, какие изменения произошли в новой столице округа за год, и что ждать ее жителям в ближайшие годы, рассказали опрошенные ТАСС эксперты, депутаты и чиновники Хабаровска и Владивостока.

Президент России Владимир Путин 13 декабря 2018 года подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

"Весь смысл перехода столичного статуса заключается в том, чтобы повлиять на инвестиционный климат, на сознание потенциальных иностранных инвесторов, на мотивацию региональных предпринимателей к развитию бизнеса. Это комплексная мера, продолжение политики свободного порта Владивосток, территорий опережающего развития, и в этой комплексности мероприятий кроется успех. Нужно три-четыре года для того, чтобы все, что посеяно, взошло", - сообщил ТАСС один из ведущих экономистов Приморского края, доцент кафедры "Финансы и кредит" Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич.

Переезд посольств и ведомств

Одним из ожидаемых итогов переноса столицы ДФО во Владивосток должен стать переезд офисов полномочного представителя президента РФ в ДФО, министерств, федеральных ведомств и крупных корпораций. О планах переезда уже заявили постоянное представительство Республики Саха (Якутия), посольство Белоруссии и другие ведомства.

"Пять ведомств - Росфинмониторинг, Росприроднадзор, ФНС России, Росрезерв и Росгидромет - представили планы по переводу региональных подразделений во Владивосток и планируют завершить мероприятия в первом полугодии 2021 года", - сообщил ТАСС источник в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Также из Хабаровска во Владивосток переводит работу постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу. Ожидается, что оно прекратит работу в Хабаровске с января 2020 года.

"Во Владивостоке мы с 2011 года, сотрудники из Хабаровска переведутся в это же помещение. Из Хабаровска вместе с семьями переедут 15 сотрудников. На работе с Хабаровском это не отразится, будем работать дистанционно", - сообщил ТАСС представитель постпредства. Сменит место работы и отделение посольства Белоруссии, которое пока продолжает работать в Хабаровске, предварительно оно разместится в здании в центре Владивостока, недалеко от здания администрации.

Перевод министерств и ведомств во Владивосток и потеря столичного статуса не отражается на жизни Хабаровска, считает доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

"Значительных изменений в Хабаровске после потери столичного статуса не случилось. Да, переведены полпредство, Минвостокразвития, но руководство их постоянно находится в Москве, а не в Хабаровске и не Владивостоке. Остальные структуры остались", - сообщил ТАСС Ярулин. По его словам, опасения в том, что город потеряет федеральное финансирование, не оправдались.

Сделать город лучше

Несмотря на наделение статусом столицы ДФО, статуса столицы Приморья у Владивостока до недавних пор не было. В конце ноября 2019 года депутаты законодательного собрания края наделили Владивосток и статусом административного центра Приморья. Это позволит направить все необходимые ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы. Эксперты ожидают, что в будущем статус столицы Дальневосточного федерального округа, который получил Владивосток, поможет сделать город лучше и для его жителей, и для гостей.

"Мне кажется, что пока разительных изменений жители Владивостока не почувствовали. Но, тем не менее, определенные наметки уже видны: например, в этом году было отремонтировано больше дорог, чем в предыдущие периоды <...> Я надеюсь, что действительно мы в ближайшее время больше ощутим, что Владивосток является столицей Тихоокеанской России", - сказал ТАСС председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания Приморья Дмитрий Новиков.

По его мнению, чтобы новый статус не остался на бумаге, а улучшил жизнь в городе, нужно упорядочить застройку, решить транспортную проблему и сделать его более благоустроенным и зеленым. В пример Новиков привел парк Минного городка, который ранее был популярным местом отдыха, а в последние годы остается в плохом состоянии.

По словам главы города Олега Гуменюка, новый статус уже позволил начать благоустройство города в рамках выросших межбюджетных трансфертов. Дополнительные субвенции для города предусмотрены и в проекте краевого бюджета Приморского края на 2020 год. За прошедший год удалось отремонтировать более 80 км дорог, убрать с улиц около 600 незаконных торговых объектов, за неряшливый облик которых город критиковал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"На следующий год выделены средства, на которые будут отремонтированы фасады исторических зданий. Также в этом году мы закупили 102 новых автобуса. Часть из них уже работают на городских маршрутах. Началась разработка проектов строительства крупных транспортных развязок, которые очень нужны Владивостоку. В следующем году мы ставим перед собой задачу реализовать в городе концепцию озеленения, продолжить благоустройство общественных пространств, где смогут отдыхать жители и гости Владивостока", - поделился планами градоначальник.

Теги
РоссияПриморский крайХабаровский крайДальний Восток
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