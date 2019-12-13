Банк России отозвал лицензии у петербургского Невского народного банка и Кранбанка

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Банк России приказом от 13 декабря 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского Невского народного банка (ПАО "Невский банк"), говорится в сообщении регулятора. Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 декабря занимал 317-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, Невский народный банк полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов. Кроме того, он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

Также в пятницу стало известно, что ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка.