Рост реальной зарплаты сотрудников РЖД в 2019 году составит 1,3%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Рост реальной заработной платы в ОАО "РЖД" по итогам 2019 года составит 1,3%. Об этом говорится в сообщении РЖД со ссылкой на заместителя генерального директора холдинга Дмитрия Шаханова.

"Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Шаханов в ходе итогового заседания правления компании сообщил, что рост реальной заработной платы в ОАО "РЖД" по итогам 2019 года составит 1,3%. В соответствии с коллективным договором, она была трижды проиндексирована в уходящем году в общей сложности на 6%", - отмечается в сообщении.

При этом ранее планировалось, что в 2019 году размер зарплаты будет проиндексирован только два раза. В прошлом году холдинг сообщал, что производительность труда за год выросла на 6,8%, зарплата была проиндексирована четыре раза.