Любимов, Онищенко, Репик и Евтухов вошли в состав правкомиссии по административной реформе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжении об изменении состава правительственной комиссии по проведению административной реформы. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав правкомиссии вошли замруководителя аппарата правительства Юрий Любимов, руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко, президент бизнес-объединения "Деловая Россия" Алексей Репик, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Также пополнили состав правительственной комиссии директор департамента регуляторной политики правительства РФ Екатерина Салугина-Сороковая, председатель совета директоров ассоциации содействия развитию Московской школы управления "Сколково" Александр Волошин, заместитель министра экономического развития РФ, руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев, замминистра экономического развития Савва Шипов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и другие.

Кроме того, документом от обязанностей заместителя председателя правкомиссии освобожден замруководителя аппарата правительства Евгений Забарчук.