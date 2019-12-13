Глава минфина Украины заявила, что государство продаст Приватбанк в течение трех лет

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Государство полностью выйдет из капитала ранее национализированного Приватбанка. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью журналу "Новое время", опубликованном в пятницу.

"Для Приватбанка у нас стоит задача за три года осуществить полный выход государства из капитала", - сообщила она.

При этом министр высказала сомнения в том, что покупателя будет найти просто. "Чтобы кому-то что-то продать, надо, чтобы кто-то это покупал", - отметила она. Маркарова пояснила, что "цена всегда связана с риском", поэтому, по ее словам, государству необходимо будет "дойти до решения некоторых актуальных судебных исков". "Любой инвестор [при оценивании] таких активов, как банк, будет оценивать не только экономическую и финансовую ситуацию в стране в целом и показатели банка <...>, но и дополнительные риски", - заявила министр.

В декабре 2016 года по предложению Нацбанка Украины и акционеров Приватбанка правительство Украины приняло решение национализировать крупнейшую в стране финорганизацию. Бывшие владельцы банка, связанные с ними компании и лица подали в различные суды иски с требованием признать национализацию Приватбанка незаконной. Международный валютный фонд (МВФ) требует от властей Украины не допустить возвращение Приватбанка прежним владельцам в качестве условия предоставления дальнейших кредитов.

В среду кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы", которым запрещается возврат Приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.