ВЭБ профинансирует лизинговые поставки пяти Superjet 100 "Аэрофлоту"

ГОРКИ, 13 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ профинансирует поставки пяти самолетов Sukhoi Superjet (SSJ-100) в лизинг "Аэрофлоту", сообщил журналистам председатель госкорпорации развития Игорь Шувалов.

"Мы сегодня приняли решение по финансированию поставки пяти воздушных судов Sukhoi Superjet в лизинг Аэрофлоту", - сказал Шувалов по итогам заседания набсовета ВЭБ.РФ.

"Это начало большой сделки, о которой уже неоднократно говорилось в этом году, и в декабре пять самолетов оформляет Сбербанк, и пять самолетов - сегодня было принято решение - оформляет "ВЭБ-лизинг", - добавил он.

В октябре Шувалов говорил журналистам, что госкорпорация развития профинансирует поставки "Аэрофлоту" в лизинг 100 самолетов SSJ. Шувалов назвал сделку сложной и требующей капитала для ВЭБ и ликвидности, ее объем составляет $3,8 млрд. Воздушные суда должны поставляться с конца 2019 года по 2026 год, уточнил он.

В июне 2019 года гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял, что компания готова подписать в этом году твердый контракт на поставку 100 самолетов SSJ 100. Сейчас у авиакомпании 49 таких самолетов.