Россельхознадзор пока не планирует переговоры с Эквадором по поставкам бананов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор не планирует проводить переговоры с Эквадором до получения доказательств способности выполнять требований безопасности при поставках растительной продукции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор не считает целесообразным проводить консультации с эквадорской стороной до получения убедительных доказательств способности выполнять требования России и ЕАЭС при поставках растительной продукции", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Россельхознадзоре, об этом представители ведомства сообщили послу Эквадора в РФ Хулио Прадо Эспиноса в ходе телефонных переговоров. "Ситуация с поставками зараженных бананов из Эквадора очень серьезная. Многоядная муха-горбатка - опасный карантинный объект. Случаи ее выявления в эквадорских бананах приняли систематический характер", - подчеркнули в ведомстве, напомнив, что Россельхознадзор ранее сообщал эквадорской стороне о необходимости провести расследования по каждому выявленному случаю.

На сегодняшний день ведомство не располагает результатами расследований, на основании которых можно было бы строить дальнейший диалог, заключили в Россельхознадзоре.

27 ноября Россельхознадзор сообщил, что не исключает возможности введения временных ограничений на поставки растительной продукции из Эквадора, который является основным поставщиком бананов, из-за обнаруженных в продукции вредителей. По данным ведомства, обнаруженная многоядная муха-горбатка заражает многие продукты питания, в том числе муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыр, вяленую рыбу. Объект наносит существенный вред грибным плантациям, повреждая мицелий и плодовые тела вешенки, шампиньонов, трюфелей. Фитосанитарный риск заноса в Российскую Федерацию и распространения указанного вредителя на территории страны оценивается как высокий, сообщили в Россельхознадзоре.

12 декабря Россельхознадзор сообщил о том, что снова обнаружил карантинный объект, муху-горбатку в бананах из Эквадора и сохраняет возможность введения ограничений на ввоз этой продукции в Россию.

По данным ФТС, в 2018 году в Россию было поставлено 1 млн 495 тыс. бананов из Эквадора, что составляет 96% от всего объема поставок.