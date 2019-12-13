СNBС: Китай обеспокоен условиями США по объему закупок американской сельхозпродукции

ТАСС, 13 декабря. Китайские власти обеспокоены условиями по увеличению объема закупок сельскохозяйственной продукции, которые выдвигает Вашингтон. Об этом в пятницу сообщает телеканал СNBC со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Китай согласен затратить на закупки в США сельскохозяйственной продукции сумму в $40 млрд, однако Вашингтон требует увеличить затраты до $50 млрд. При этом в четверг агентство Reuters информировало, что Китай в ходе переговоров с американской стороной все же обязался затратить на закупку сельхозпродукции в 2020 году $50 млрд.

Пекин, указывают источники CNBC, опасается, что подобное увеличение закупок сельхозпродукции может негативно отразиться на отношениях с другими торговыми партнерами КНР. Кроме того, у Пекина существуют опасения, что президент США Дональд Трамп, несмотря на подписание первой фазы торговой сделки, может ввести пошлины на китайскую продукцию.

Агентство Bloomberg 12 декабря отметило, что Трамп утвердил положения первой части соглашения с Китаем и это позволит избежать необходимости введения 15 декабря дополнительных американских пошлин на ряд китайских товаров на сумму около $160 млрд. Согласно источникам агентства, Пекин пообещал увеличить объем закупок в США сельскохозяйственной продукции. По информации источников газеты Politico, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут подписать в пятницу проект первой части торгового соглашения между двумя странами.

В октябре Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин в принципе договорились о заключении первой части торговой сделки и он намерен подписать соответствующий документ с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили в середине ноября. Однако этот саммит был отменен из-за антиправительственных протестов в Чили, и новые сроки проведения американо-китайской встречи в верхах до сих не названы.