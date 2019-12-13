{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фонд поддержки моногородов получит около 5,5 млрд рублей в течение ближайших трех лет

Фонд поддержки моногородов получит примерно по 5,5 млрд руб. в течение ближайших трех лет - Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Газовый конфликт России и Украины
В МИД заявили, что строительство "Северного потока - 2" имеет чисто экономический характер
Там также отметили, что всегда есть риски для его завершения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС