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Крым и Абхазия создадут деловой совет для сотрудничества в бизнесе

Бизнесмены смогут отрабатывать все направления сотрудничества, которые их интересуют, отметил вице-премьер Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Торгово-промышленные палаты Абхазии и Крыма заключили в пятницу соглашение о создании крымско-абхазского Делового совета, который станет площадкой для взаимодействия бизнесменов из российского региона и закавказской страны, сообщил журналистам вице-премьер Абхазии Даур Аршба.

"Сегодня было подписано соглашение между торгово-промышленными палатами Республики Абхазия и Республики Крым о создании Делового совета. Мы на этот деловой совет возлагаем большие надежды. Как раз они призваны, чтобы отработать на этой площадке все ключевые вопросы, и они должны быть локомотивом, чтобы двигать бизнес в обе стороны", - сказал Аршба на пресс-конференции в Симферополе по итогам второго заседания межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Крымом и Абхазией.

Вице-премьер Крыма - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов уточнил, что в Деловой совет смогут войти бизнесмены из России и Абхазии, которые заинтересованы в таком сотрудничестве. Они могут отрабатывать все направления сотрудничества, которые их интересуют, отметил он.

Первое заседание абхазо-крымской межправкомиссии прошло 15 ноября 2018 года в Сухуме, в принятом по его итогам документе значатся свыше 40 мероприятий по десяти направлениям: торгово-экономическое сотрудничество, сельское хозяйство, промышленность, туризм, область транспортного обеспечения, строительство и архитектура, образование и наука, область физической культуры и спорта, сфера культуры и культурного наследия, общественных связей и молодежной политики. Крымской частью межправкомиссии руководит вице-премьер региона - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Теги
АбхазияРоссияКрым
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