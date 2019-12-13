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Чемезов попросил Путина о содействии в выделении средств на развитие "КамАЗа"

По словам гендиректора "Ростеха", речь идет о поэтапном выделении средств

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов попросил у президента России Владимира Путина оказать содействие в выделении дополнительного финансирования на развитие производственных мощностей "КамАЗа".

На встрече с главой государства, в которой также принял участие гендиректор автозавода Сергей Когогин, Чемезов рассказал, что за последние три года в модернизацию производства на "КамАЗе" было вложено порядка 54 млрд рублей. "Но этого недостаточно, нам необходимо строить еще вторую очередь на заводе двигателей, модернизировать литейное производство, завод мостов. Но все средства и финансовые возможности, которые у нас были, мы выдали. Поэтому мы, наверное, будет обращаться к вам с просьбой [о помощи в получении финансирования]", - сказал Чемезов.

Путин поинтересовался, сколько средств необходимо предприятию и за какой срок. По словам Чемзова, речь идет о поэтапном выделении средств. В свою очередь гендиректор "КамАЗа" Когогин пояснил, что основные инвестиции запланированы на 2021 - 2023 годы, добавив, что в год необходимо около 12-13 млрд рублей.

В ответ на вопрос президента, какая доля акций "КамАЗа" принадлежит госкорпорации "Ростех", Чемезов сообщил, что эта доля составляет порядка 47%, еще 3% принадлежит Татарстану.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧемезов, Сергей Викторович
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