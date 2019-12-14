{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн

Кредит рассчитан на пять лет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн) сроком на пять лет и поручил министерству финансов подписать соответствующее соглашение. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале.

На эту тему

"В целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействия развитию двусторонней торговли между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой постановляю привлечь в 2019 году внешний государственный заем шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3,5 млрд китайских юаней сроком на пять лет", - отмечается в документе.

Как заявил в октябре нынешнего года министр финансов Максим Ермолович, Белоруссия до конца этого года планирует привлечь китайский кредит на 3,5 млрд юаней, что эквивалентно примерно $500 млн. В Минске ранее заявляли, что кредит Китая может рассматриваться в качестве альтернативы госкредиту РФ примерно на $600 млн.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКитай
Реклама на ТАСС
Торговая война
США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин против Китая
Ранее Вашингтон и Пекин достигли соглашения по первой фазе торговой сделки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС