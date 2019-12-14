Первая на Хайнане ярмарка вакансий для иностранцев пройдет 18 декабря в Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 14 декабря. /ТАСС/. Первая ярмарка вакансий для иностранных студентов и специалистов на Хайнане состоится 18 декабря в административном центре провинции, городе Хайкоу. Об этом сообщает информационный ресурс " Наньхайван ".

Местные власти прогнозируют, что со строительством пилотной зоны свободной торговли и свободного торгового порта с китайской спецификой на Хайнане заметно возрастет потребность в иностранных специалистах. Предстоящая ярмарка станет площадкой для предложения вакансий для иностранцев и студентов ведущих китайских вузов.

По данным издания, ярмарку посетят представители крупных центральных предприятий, компаний с участием иностранного капитала, частных организаций и финансовых учреждений, которые предложат кандидатам порядка 200 рабочих мест в сферах медицины, образования, научных исследований, маркетинга, юриспруденции, менеджмента и финансов. Сообщается, что в числе вакансий есть и места с заработной платой от 300 тыс. до 500 тыс. юаней в год ($42,8 тыс. - $71,4 тыс.).

Ярмарка вакансий отражает усилия властей Хайнаня по привлечению высококвалифицированных кадров для продвижения строительства в провинции пилотной зоны свободной торговли. О ее создании председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.