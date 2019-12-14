{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первая на Хайнане ярмарка вакансий для иностранцев пройдет 18 декабря в Хайкоу

Ожидается, что ее посетят представители крупных центральных предприятий, компаний с участием иностранного капитала, частных организаций и финансовых учреждений

ХАЙКОУ /Китай/, 14 декабря. /ТАСС/. Первая ярмарка вакансий для иностранных студентов и специалистов на Хайнане состоится 18 декабря в административном центре провинции, городе Хайкоу. Об этом сообщает информационный ресурс "Наньхайван".

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС

Местные власти прогнозируют, что со строительством пилотной зоны свободной торговли и свободного торгового порта с китайской спецификой на Хайнане заметно возрастет потребность в иностранных специалистах. Предстоящая ярмарка станет площадкой для предложения вакансий для иностранцев и студентов ведущих китайских вузов.

По данным издания, ярмарку посетят представители крупных центральных предприятий, компаний с участием иностранного капитала, частных организаций и финансовых учреждений, которые предложат кандидатам порядка 200 рабочих мест в сферах медицины, образования, научных исследований, маркетинга, юриспруденции, менеджмента и финансов. Сообщается, что в числе вакансий есть и места с заработной платой от 300 тыс. до 500 тыс. юаней в год ($42,8 тыс. - $71,4 тыс.).

Ярмарка вакансий отражает усилия властей Хайнаня по привлечению высококвалифицированных кадров для продвижения строительства в провинции пилотной зоны свободной торговли. О ее создании председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайСи ЦзиньпинХайнань
Реклама на ТАСС
Кабмин внес в Госдуму законопроект об оплате картой "Мир" покупок в торговых агрегаторах
Согласно документу, с 31 декабря все агрегаторы, выручка которых превышает 40 млн рублей обязаны предоставить право безналичного расчета с использованием карты "Мир"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС