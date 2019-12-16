Курс доллара на Мосбирже снизился до 62,78 рубля

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 коп. и составил 62,78 рубля.

Курс евро вырос на 1 коп., до 69,93 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,28% и составил 3004,89 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,29% и достиг отметки в 1505,82 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.