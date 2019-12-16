РБК: Минфин предложил установить минимальный уровень доходности для НПФ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ выступило с идеей установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках системы гарантированного пенсионного плана (ГПП) на уровне 6,7% в год. Об этом в понедельник сообщило издание РБК со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.

Замминистра отметил, что НПФ должны зарабатывать не менее 6,7% в год, чтобы обеспечивать скользящую срочную пенсионную выплату. "Если пенсионные фонды будут зарабатывать меньше, чем ОФЗ, по которым можно получать неплохой доход, то зачем нужны пенсионные фонды?" - пояснил Моисеев. В том случае, если негосударственный фонд не сможет обеспечить минимальный уровень доходности, недостаток будет компенсирован за счет резервов и собственных средств НПФ.

О ГПП

Минфин и ЦБ РФ 29 октября представили новый вид системы накопительной пенсии - гарантированный пенсионный план, который позволит россиянам создавать накопления самостоятельно, или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в НПФ. В качестве мотивирующего фактора разработчики системы представили ряд налоговых льгот, которые будут доступны пользователям счетов ГПП. Граждане смогут получить 13% вычет по НДФЛ на ежемесячный взнос, не превышающий 6% от зарплаты. Для работодателей, перечисляющих взносы по ГПП своих работников, также предусмотрены налоговые льготы. В частности, они смогут получить льготу по налогу на прибыль, отнеся понесенные расходы на себестоимость.