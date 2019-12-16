Кабмин утвердил правила выбора и трансляции муниципального обязательного телеканала

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство утвердило правила выбора и порядок трансляции муниципального обязательного общедоступного телеканала. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

"В частности Роскомнадзор будет принимать заявления от вещателей об участии в процедуре выбора телеканала, рассматривать вопрос об их допуске к участию в этой процедуре или об отказе в участии. Заявления будут передаваться в Федеральную конкурсную комиссию по телерадиовещанию, которая осуществляет выбор телеканала. Решение о выборе будет приниматься на заседании этой комиссии путем голосования", - говорится в документе.

Кроме того, установлен порядок трансляции муниципального обязательного общедоступного телеканала на территории соответствующего муниципального образования на 22-й позиции.

Согласно документу, принятые решения будут способствовать информационному обеспечению населения программами, освещающими вопросы местного значения.

Закон о муниципальных телеканалах

Президент России Владимир Путин в начале июня 2019 года подписал закон, позволяющий бесплатно зафиксировать на 22-й позиции муниципальные телеканалы в сетях кабельного вещания в условиях перехода на цифровое вещание.

В соответствии с законом, муниципальный обязательный общедоступный телеканал будет выбираться из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции СМИ, при этом не менее 20% от общего времени вещания составляют программы, освещающие вопросы местного значения, а их трансляция осуществляется на территории соответствующего муниципалитета.

Определено, что в каждом муниципальном образовании может быть выбран один такой телеканал. Порядок выбора устанавливается правительством РФ.