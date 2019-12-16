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Обновлено 

Песков: разбирательство между Rambler и Nginx не относится к компетенции Кремля

Пресс-секретарь президента России считает, что детали дела должны разбирать следственные органы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Кремль никоим образом не вмешивается в судебное разбирательство между компанией Rambler и веб-сервисом Nginx и не комментирует его.

"Мы не вмешиваемся и не хотим комментировать эти действия [судебное разбирательство], поскольку не знаем деталей", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он считает, что детали дела должны разбирать следственные органы.

"Безусловно, если это вопрос, который должен решаться в арбитраже, он должен решаться в арбитраже", - отметил представитель Кремля, добавив, что если в деле "есть уголовные элементы, нужны другие форматы" для вынесения решения. "В любом случае мы не хотели бы комментировать действия, потому что это не относится к нашей сфере, традиционно действия правоохранителей, как и действия судов, мы не комментируем", - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, сказывается ли это разбирательство в целом на инвестиционном климате в РФ, представитель Кремля заметил, что "такие далеко идущие выводы вряд ли стоит делать". "Россия сохраняет свою привлекательность, российский рынок - это рынок, где растут и новые стартапы, потом они получают международное признание", - заметил Песков.

Rambler Group заявила о нарушении ее исключительных авторских прав на веб-сервер Nginx, который разработал бывший сотрудник компании Игорь Сысоев.

В новость были внесены изменения (13.56 мск) — обновлена информация по тексту.

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