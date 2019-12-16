Путин 16 декабря проведет заседание Комиссии по ВТС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник начнет готовится к большой пресс-конференции и проведет заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами.

"Путин начинает трудовую неделю в Москве, сегодня день внутренних совещаний и мероприятий, среди которых будет заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что "тема ВТС традиционно находится в сфере внимания главы государства".

По словам представителя Кремля, "также в середине дня Путину предстоит международный телефонный разговор".

"В остальном президент начинает подготовку к пресс-конференции, которая будет 19 декабря. Традиционная подготовка", - сказал Песков.