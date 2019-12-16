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Титов выступил за активное снижение ключевой ставки для роста выдачи кредитов бизнесу

Бизнес-омбудсмен привел данные Федеральной налоговой службы, по которым средняя рентабельность активов российских компаний в 2018 году составила 6,4%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Активное снижение ключевой ставки, которая с начала года сократилась с 7,75% до 6,25%, позволит увеличить востребованность кредитов для бизнеса. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Конечно, 8,5% [годовых] - это льготная ставка на общем жестком фоне, но и она в текущих условиях велика для многих представителей малого и среднего бизнеса. Нужно снижать ставку активнее, тогда и кредиты будут востребованы", - сказал он, комментируя озвученный ранее прогноз Минэкономразвития РФ о выдаче по итогам 2019 года 360 млрд рублей кредитов бизнесу по льготной ставке до 8,5% годовых при запланированном в начале года объеме в 1 трлн рублей.

Титов привел данные Федеральной налоговой службы, по которым средняя рентабельность активов российских компаний в 2018 году составила 6,4%. "Подчеркиваю, средняя рентабельность у чемпионов - добычи нефти и газа и железнодорожных грузоперевозок - она превышает 20%, в большинстве остальных отраслей балансирует от 2% до 7%. Кредиты для бизнеса попросту слишком дороги", - считает бизнес-омбудсмен.

Он отметил, что в мире существует "масса примеров того, как государства выходили из кризиса за счет смягчения денежной политики".

"Мы помним, как в 2008 году Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку почти до 0%. Европейский ЦБ пошел вслед за ней. Таким способом Центробанки пытались дать дешевые деньги банкам, которые смогли бы направить их в кредиты, и тем самым возобновить рост экономики", - добавил он.

Программа льготного кредитования по ставке не более 8,5% годовых была запущена по нацпроекту поддержки МСП в феврале 2019 года. Она предусматривает возможность для МСП получить льготный заем на оборотные цели в размере от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей на срок до трех лет и на инвестиционные цели от 500 тыс. до 2 млрд рублей - до 10 лет.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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