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В Калининграде впервые выставили на аукцион янтарные самородки с инклюзами

Возраст включений может достигать 50 млн лет
Описание
© Александр Архипов/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. "Калининградский янтарный комбинат" (контролируется Ростехом) и его дочерняя компания "Янтарный Ювелирпром" впервые выставили на аукцион 50 янтарных самородков с инклюзами (включениями) доисторических насекомых возрастом до 50 млн лет. Торги проходят очно в Калининграде, после завершения очного этапа на специально созданной электронной площадке пройдет аукцион в онлайн-режиме.

"Мы считаем, что подобные камни должны оставаться в коллекциях российских коллекционеров и у российских производителей. Поэтому была озвучена такая идея, что с этого года отбирать наиболее ценные инклюзы и реализовывать их именно на открытых аукционах и электронных торгах. Поэтому мы сегодня находимся здесь, на первом аукционе по продаже янтарей с инклюзами", - сказал журналистам перед началом торгов генеральный директор комбината Михаил Зацепин.

Общий вес выставленных на торги самородков - 769,5 граммов. Общая начальная цена всей партии - 239,6 тыс. рублей. Начальная стоимость каждого из 50 лотов составляет от 800 рублей до 17 тыс. рублей в зависимости от веса самородка и уникальности включения, возраст которого может достигать 50 млн лет, пояснил Зацепин.

Наряду с янтарными самородками, на аукцион выставлены три расшитые янтарем абайи (мусульманское женское платье) со стартовой стоимостью 50 тыс. рублей.

"Калининградский янтарный комбинат" является крупнейшим в мире предприятием по промышленной добыче янтаря, на его долю приходится более 65% мирового янтарного рынка. Добыча янтаря ведется на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный, где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых запасов минерала, возраст которого 50 млн лет. Запасы ресурсной базы оцениваются в 116 тыс. т, что обеспечит промышленную добычу янтаря в течение 350 лет. В 2018 году добыты рекордные 500 т янтаря.

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