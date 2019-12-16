Комитет Думы поддержал ко II чтению законопроект об электронной подписи

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о совершенствовании регулирования в сфере электронной подписи. Документ, инициированный группой членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, является частью пакета законопроектов по совершенствованию правовой базы нацпроекта "Цифровая экономика". Госдума рассмотрит законопроект на заседании 17 декабря.

Законопроектом предлагается закрепить регулирование процедур достоверности идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие. В этих целях аккредитованный удостоверяющий центр наделяется полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата.

Документом усиливаются требования к порядку аккредитации удостоверяющих центров и к их работе. В частности, устанавливается высокий порог собственного капитала центра, а также страховой ответственности его деятельности, срок аккредитации сокращается с пяти до трех лет.

Предполагается также создание доверенных третьих сторон (федеральных органов и организаций), которые будут уполномочены проверять электронные подписи в электронных документах в фиксированный момент времени, а также документально подтверждать результаты такой проверки. При подписании документов электронной подписью юрлицами и ИП должны будут использоваться одновременно две электронной подписи: электронная подпись юрлица или ИП с указанием в качестве владельца физлица, действующего от имени юрлица или ИП без доверенности, а также электронная подпись физического действующего от имени юрлица или ИП без доверенности.

По словам члена Совета Федерации Владимира Кравченко, одного из авторов законопроекта, собственный капитал удостоверяющих центров должен увеличиться с 7 млн до 500 млн и 1 млрд руб., размер страховой ответственности деятельности УЦ - с 30 млн до 300 млн и 500 млн руб.

Поправки ко второму чтению

Как сообщил на заседании комитета директор правового департамента Минкомсвязи Роман Кузнецов, правительство внесло свои поправки в законопроект, согласованные со всеми заинтересованными министерствами, ЦБ, ФСБ и администрацией президента. По его словам, поправки уточняют статус квалифицированных сертификатов как официального документа, устанавливают принцип взаимности при признании иностранной электронной подписи, причем только на основании международных договоров или соглашений, а также - использование одной электронной подписи в случае, если используется подпись руководителя организации.

"Также предусматривается создание при ФНС особо доверенных специальных агентов из числа аккредитованных удостоверяющих центров, которые должны отвечать повышенным требованиям, но сами требования отнесены на подзаконный уровень. И установлена возможность на государственных удостоверяющих центрах - помимо ФНС, Казначейства и ЦБ - в переходный период получать аккредитацию без требований к финансовой составляющей, как это сейчас предусмотрено действующим законом", - отметил Кузнецов.

Согласно поправкам, государственные органы, осуществляющие функции удостоверяющих центров, имеют право получить аккредитацию удостоверяющего центра в течение двух лет со дня официального опубликования закона. В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня опубликования.