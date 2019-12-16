Эстония запретила ввоз из России картофеля и яблок

ТАЛЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Эстония ввела запрет на ввоз из России ряда продуктов растениеводства и растений, в том числе картофеля и яблок. Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в этой балтийской республике.

"С 14 декабря в Эстонии вступил в силу запрет на ввоз продуктов растениеводства и растений из третьих стран, в том числе из России, - говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook. - В список попавших под запрет наименований включены, в том числе картофель, яблоки, апельсины, растения и живые цветы".

По словам посольства РФ, это ограничение установлено во всех странах Европейского союза в целях предотвращения распространения вредителей растений.