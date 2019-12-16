Введение санкций для туроператоров за отказ формировать электронную путевку могут отложить

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи предложит нижней палате как минимум на год отложить введение административной ответственности для туроператоров и турагентов за нарушение запрета на продажу туров без формирования электронной путевки. Об этом сообщил глава комитета Михаил Дегтярев на пресс-конференции в понедельник.

В ноябре в Госдуму был внесен пакет законопроектов об обязательной реализации турпродукта только через систему "Электронная путевка", вводящий с 1 апреля 2020 года административные санкции за неисполнение этого предписания.

Дегтярев напомнил, что инициатива предполагает объединение всей информации о продажах турпутевок в общей базе данных. "По плану стоят нереальные сроки, мы с ними категорически не согласны. <…> Такой график был предложен всему туристическому бизнесу, нам пришлось собрать всех туроператоров, получить от них мнение, что сроки нереальные, а ответственность вводить за то, чего в принципе нет, что еще не опробовано, рано. Поэтому мы приняли решение этот законопроект рассмотреть в следующем году, в январе, установить переходные периоды на тестирование этой системы, ну и как минимум на год отложить ответственность для туроператоров", - заявил Дегтярев.

Если крупные туроператоры могут нанять IT-специалистов для интеграции своей базы и государственной, то у небольших участников рынка такой возможности нет, отметил глава комитета.

По словам депутата, вопросы возникают и к сохранности конфиденциальной информации о приобретателях путевок. "Все данные будут в одном месте, все будут знать, кто с кем и куда ездил - имею в виду системных администраторов. Мы прекрасно знаем, как базы данных некоторых госорганов оказываются на рынке и потом становятся предметом изучения криминальных элементов", - напомнил Дегтярев.

Об электронной путевке

7 ноября в Госдуму были внесены законопроекты, обязывающие туроператоров заносить сведения о проданных путевках в единую информационную базу "Электронная путевка" и вводящие административную ответственность за неисполнение. Согласно документу, система "Электронная путевка", призванная защитить потребителей от недобросовестных компаний и гарантировать выполнение туроператорами обязательств перед своими клиентами, должна заработать с 1 апреля 2020 года.

15 ноября компания "Национальные туристические технологии" (оператор Единой информационной системы электронных путевок) объявила о подготовке к ее запуску в тестовом режиме.

В начале декабря туроператоры России обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой перенести срок введения обязательного использования электронной путевки в связи с неподготовленностью бизнеса.