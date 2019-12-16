{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Введение санкций для туроператоров за отказ формировать электронную путевку могут отложить

Вводить ответственность "за то, что еще не опробовано, рано", отметил глава профильного комитета Госдумы Михаил Дегтярев

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи предложит нижней палате как минимум на год отложить введение административной ответственности для туроператоров и турагентов за нарушение запрета на продажу туров без формирования электронной путевки. Об этом сообщил глава комитета Михаил Дегтярев на пресс-конференции в понедельник.

В ноябре в Госдуму был внесен пакет законопроектов об обязательной реализации турпродукта только через систему "Электронная путевка", вводящий с 1 апреля 2020 года административные санкции за неисполнение этого предписания.

Дегтярев напомнил, что инициатива предполагает объединение всей информации о продажах турпутевок в общей базе данных. "По плану стоят нереальные сроки, мы с ними категорически не согласны. <…> Такой график был предложен всему туристическому бизнесу, нам пришлось собрать всех туроператоров, получить от них мнение, что сроки нереальные, а ответственность вводить за то, чего в принципе нет, что еще не опробовано, рано. Поэтому мы приняли решение этот законопроект рассмотреть в следующем году, в январе, установить переходные периоды на тестирование этой системы, ну и как минимум на год отложить ответственность для туроператоров", - заявил Дегтярев.

Если крупные туроператоры могут нанять IT-специалистов для интеграции своей базы и государственной, то у небольших участников рынка такой возможности нет, отметил глава комитета.

По словам депутата, вопросы возникают и к сохранности конфиденциальной информации о приобретателях путевок. "Все данные будут в одном месте, все будут знать, кто с кем и куда ездил - имею в виду системных администраторов. Мы прекрасно знаем, как базы данных некоторых госорганов оказываются на рынке и потом становятся предметом изучения криминальных элементов", - напомнил Дегтярев.

Об электронной путевке

7 ноября в Госдуму были внесены законопроекты, обязывающие туроператоров заносить сведения о проданных путевках в единую информационную базу "Электронная путевка" и вводящие административную ответственность за неисполнение. Согласно документу, система "Электронная путевка", призванная защитить потребителей от недобросовестных компаний и гарантировать выполнение туроператорами обязательств перед своими клиентами, должна заработать с 1 апреля 2020 года.

15 ноября компания "Национальные туристические технологии" (оператор Единой информационной системы электронных путевок) объявила о подготовке к ее запуску в тестовом режиме.

В начале декабря туроператоры России обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой перенести срок введения обязательного использования электронной путевки в связи с неподготовленностью бизнеса.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияДегтярев, Михаил Владимирович
Реклама на ТАСС
Путин подписал закон об отмене "банковского роуминга"
Закон вступит в силу через 6 месяцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС