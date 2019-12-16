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Кабмин увеличил финансирование крымской ФЦП до 961 млрд рублей

Большая часть средств на реализацию программы поступит из федерального бюджета

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Объем финансирования федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя вырос с 959 млрд до 961,2 млрд рублей, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В июле текущего года объем финансирования ФЦП увеличили примерно на 10% - до 959 млрд рублей. Тогда в пресс-службе дирекции по управлению ФЦП сообщали, что в сравнении с первоначальной версией 2014 года программа увеличилась уже более чем на 40%.

"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года", - говорится в тексте документа.

В частности, сообщается, что в новой редакции программы объем финансирования составляет 961,2 млрд рублей (в ценах соответствующих лет). В том числе, средства субъектов РФ - 23,36 млрд рублей; 31,12 млрд - из внебюджетных источников, остальные - из федерального бюджета.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру.

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