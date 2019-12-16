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Площадь выставки халяльной продукции Halal Expo в Казани в 2020 году вырастет вдвое

Она составит 10 тыс. кв. м

КАЗАНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Организаторы выставки Russia Halal Expo, которая проходит в Казани ежегодно в рамках международного экономического саммита "Россия - Исламский мир", увеличат ее площадь в 2020 году в два раза по отношению к прошлому году до 10 тыс. кв. м. Об этом сообщила в интервью ТАСС руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"В 2019 году саммит "Россия - Исламский мир" впервые прошел на территории международного выставочного центра "Казань экспо", что повлияло на масштаб мероприятия и динамику численности участников. Работает команда круглый год, чтобы это мероприятие проходило на таком высоком уровне. Так, количество участников прошлого саммита составило 5 тыс. человек, и нам так же удалось расширить выставочную экспозицию Halal Expo до 5 тыс. кв. м. Впервые в рамках саммита состоялся Всероссийский форум и выставочная экспозиция индустриальных парков. В 2020 году площадь выставки будет увеличена до 10 тыс. кв. м", - сказала собеседница.

По словам Минуллиной, в ходе эволюции масштаба саммита "Россия - Исламский мир" с 2009 года количество его участников выросло в 12 раз, а стран-участниц - втрое. В нем принимают участие представители более 70 стран. При этом организаторы планируют в дальнейшем сделать акцент не на увеличении числа делегатов, а на улучшении качества и мотивации их работы. В 2020 году саммит пройдет 18-20 июня, уже завершается верстка программы.

Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit" ежегодно собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний.

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