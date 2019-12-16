Украина увеличила импорт российского газа по реверсу из ЕС на 38%

КИЕВ, 16 декабря, /ТАСС/. Украина с начала года импортировала по реверсу из стран ЕС 14 млрд куб. м газа, что больше на 38% аналогичного прошлогоднего объема. Об этом в понедельник сообщил "Нафтогаз Украины".

"По состоянию на 1 декабря (четвертую зиму) Украина уже в течение 1475 дней не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. С начала 2019 году в Украину импортировано 14 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 38% аналогичного прошлогоднего объема", - сказано в сообщении.

При этом, по данным "Нафтогаза", объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдавию с начала года составляют 81,5 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 2,3 млрд куб. м, или на 3%.

"Нафтогаз" также отмечает, что в январе-ноябре 2019 года в подземные хранилища газа (ПХГ) было закачано 13,1 млрд куб. м, что больше на 34%, чем в течение того же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 6,2 млрд куб. м, что меньше на 26%. По состоянию на 1 декабря 2019 года, в ПХГ Украины было накоплено 20,7 млрд куб. м. Это больше на 29%, чем год назад.

Говоря о собственной добыче газа, "Нафтогаз" подчеркивает, что поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины с начала года и по состоянию на 1 декабря 2019 по сравнению с прошлым годом осталось на таком же уровне - 18,9 млрд куб. м. В то же время украинским потребителям всех категорий с начала года транспортировано магистральными газопроводами 22,7 млрд куб. м, что на 6% меньше аналогичного показателя 2018 года. Общее использование газа для производственно-технологических расходов уменьшилось на 6% и насчитывает 3,2 млрд куб. м.

В рамках "нормандского саммита" 9 декабря в Париже Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам. Срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Переговоры продолжаются.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" подвергает критике украинскую власть за так называемые реверсные поставки газа из Европы. Практически Киев покупает тот же российский газ, только дороже.

Президент РФ Владимир Путин раскрыл схему получения газа Украиной. Он пояснил, что реверс, о котором всегда говорит Киев, существует только на бумаге, в реальности транзитный газ поступает на Украину через ответвления в трубе. Поэтому если не будет транзита российского газа в Европу через Украину, не будет и поставок газа стране.