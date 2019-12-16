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Вкус на высоте: как готовят еду для авиапассажиров

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Описание
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Ежесуточно для приготовления питания, которое подают пассажирам "Аэрофлота", используется почти четыре тонны мяса, птицы и рыбы, почти тонна риса и около двух тонн различных овощей. 

Из этих ингредиентов один из крупнейших поставщиков питания для пассажиров - "Аэромар" - производит 17 вариантов меню спецпитания, учитывающих предпочтения пассажиров: классическое, постное, кошерное, халяльное, диетическое и даже детское. Выбрать желаемое меню и заказать его можно за 36 часов до полета причем абсолютно бесплатно, вне зависимости от класса обслуживания. Пассажирам эконом-класса такая возможность предоставляется на рейсах длительностью свыше трех часов.

Для пассажиров бизнес-класса блюда готовят по рецептам лучших шеф-поваров. Сейчас меню разрабатывает Камель Бенмамар - приглашенный бренд-шеф заведения "Рыбы нет" Аркадия Новикова.

В цехах "Аэромар" каждый день пекут почти восемь тысяч сладких пирожков, около четырех тысяч булочек и готовят 13 600 тысяч порций десерта. 

Работа предприятия строго контролируется, особенно в части санитарных условий: сотрудники комбината питания трудятся в специальной одежде при температуре не выше плюс 15 градусов и относительной влажности не более 45%. Каждый день они используют три литра дезинфицирующего средства для рук, 112 тысяч одноразовых перчаток и четыре тысячи одноразовых сеточек для волос.

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