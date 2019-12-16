{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четверть обращений к бизнес-омбудсмену Москвы касается уголовных преследований

По словам бизнес-омбудсмена столицы Татьяны Минеевой, среди обратившихся к уполномоченному от крупного бизнеса значится много компаний-иностранных инвесторов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Каждое четвертое обращение к уполномоченному по защите прав предпринимателей Москвы касается уголовных преследований, а каждое шестое - возможных нарушений при проверках контрольно-надзорными органами. Об этом сообщила в понедельник бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева на форуме "Развитие деловой и инвестиционной среды между РФ и арабским миром".

"Количество письменных обращений выросло по состоянию на 1 декабря 2019 года до 411, то есть увеличилось в пять раз [с начала года]. Примерно в равном соотношении заявки поступили от малого, среднего и крупного бизнеса. Большинство из них (114 обращений) - в сфере уголовного судопроизводства, на втором месте жалобы на проведение проверок (65), на третьем - проблемы оказания государственных услуг (59)", - сказала она.

Другие обращения, по ее словам, касаются споров хозяйствующих субъектов, сферы госзаказа, также предприниматели направляли жалобы на бездействие органов власти и другие.

Минеева связывает рост числа обращений не с увеличением проблем бизнеса, а "потому что институт уполномоченного стал более доступен, предприниматели узнали, что можно получить поддержку, консультацию и действительно восстановить свои права". Она добавила, что среди обратившихся к уполномоченному от крупного бизнеса значится "много компаний-иностранных инвесторов".

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. В феврале текущего года эту должность заняла Татьяна Минеева.

Форум "Развитие деловой и инвестиционной среды между РФ и арабским миром" проходит в конгресс-холле "Космос" в Москве 16 декабря. Деловая программа включает, в том числе, обсуждение инструментов и актуальных форматов взаимодействия при развитии бизнес-партнерства между регионами и реализации совместных инвестиционных проектов иностранными и российскими компаниями. Участниками стали представители органов власти, крупного бизнеса, послы иностранных государств, амбассадоры бизнес-сообществ и представители иностранных компаний.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Газовый конфликт России и Украины
Словакия создала резервы газа на случай прекращения транзита через Украину
Они обеспечат функционирование национальной экономики в течение трех месяцев, заявил министр экономики Словакии Петер Жига
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС