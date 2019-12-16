Четверть обращений к бизнес-омбудсмену Москвы касается уголовных преследований

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Каждое четвертое обращение к уполномоченному по защите прав предпринимателей Москвы касается уголовных преследований, а каждое шестое - возможных нарушений при проверках контрольно-надзорными органами. Об этом сообщила в понедельник бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева на форуме "Развитие деловой и инвестиционной среды между РФ и арабским миром".

"Количество письменных обращений выросло по состоянию на 1 декабря 2019 года до 411, то есть увеличилось в пять раз [с начала года]. Примерно в равном соотношении заявки поступили от малого, среднего и крупного бизнеса. Большинство из них (114 обращений) - в сфере уголовного судопроизводства, на втором месте жалобы на проведение проверок (65), на третьем - проблемы оказания государственных услуг (59)", - сказала она.

Другие обращения, по ее словам, касаются споров хозяйствующих субъектов, сферы госзаказа, также предприниматели направляли жалобы на бездействие органов власти и другие.

Минеева связывает рост числа обращений не с увеличением проблем бизнеса, а "потому что институт уполномоченного стал более доступен, предприниматели узнали, что можно получить поддержку, консультацию и действительно восстановить свои права". Она добавила, что среди обратившихся к уполномоченному от крупного бизнеса значится "много компаний-иностранных инвесторов".

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. В феврале текущего года эту должность заняла Татьяна Минеева.

Форум "Развитие деловой и инвестиционной среды между РФ и арабским миром" проходит в конгресс-холле "Космос" в Москве 16 декабря. Деловая программа включает, в том числе, обсуждение инструментов и актуальных форматов взаимодействия при развитии бизнес-партнерства между регионами и реализации совместных инвестиционных проектов иностранными и российскими компаниями. Участниками стали представители органов власти, крупного бизнеса, послы иностранных государств, амбассадоры бизнес-сообществ и представители иностранных компаний.