IDT установит умные энергосберегающие фонари в Кремниевой долине в Калифорнии

ТАСС, 16 декабря. Integrated Device Technology (IDT), дочернее предприятие Renesas Electronics Corporation, планирует начать установку умных источников освещения, работающих на базе AI-алгоритмов, в городе Кэмпбелл (Калифорния). Об этом сообщил ресурс PRNewswire.

Основываясь на обширном опыте работы с цифровыми и сенсорными технологиями, IDT планирует разработать систему освещения, управляемую алгоритмами машинного обучения. В частности, освещение будет включаться при приближении людей к источнику света, что планируется достигнуть с помощью технологий распознавания и классификации изображений в условиях различного уровня освещенности.

В рамках проекта IDT использует локальные вычислительные мощности вместо облачных серверов, чтобы обеспечить моментальное реагирование системы. В случае применения облачных технологий, передача данных в облако, обработка информации и возвращение сигнала занимает существенное время, что не является оптимальным для осветительных систем.

Кроме того, несколько источников света смогут взаимодействовать между собой, формируя цепочную реакцию для обеспечения достаточной освещенности пути пешехода и, в то же время, максимального энергосбережения.