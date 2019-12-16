Минэкономразвития допускает дальнейшее ухудшение темпов роста промышленности в декабре

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития видит риски дальнейшего ухудшения темпов роста промпроизводства в России в декабре из-за слабой динамики индекса деловой активности (PMI), который с мая 2019 года находится в негативной области, и других индикаторов производственной активности. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития "О динамике промышленного производства. Декабрь 2019".

"Слабая динамика индекса PMI и других индикаторов производственной активности создает риски дальнейшего ухудшения темпов роста промышленности в декабре", - отмечает ведомство.

Темп роста промпроизводства в России в целом в 2019 году может оказаться ниже прогнозируемых Минэкономразвития 2,3%, также высока вероятность сохранения слабой динамики в промышленности в начале 2020 года, добавили в министерстве.

В целом за 11 месяцев промпроизводство выросло на 2,4% в годовом выражении.

По данным Росстата, годовые темпы роста промышленного производства в ноябре снизились до 0,3% в годовом выражении (2,6% в октябре) и достигли минимального за последние два года уровня.

Динамика обрабатывающей промышленности, которая была основным драйвером роста промышленного производства на протяжении июня - октября, упала практически до нуля - 0,1 п.п. в годовом выражении по сравнению с 3,7% в октябре и 3,2 % в сентябре.

"Некоторый рост вклада добывающих отраслей (до 0,5 п.п. в ноябре) был компенсирован ухудшением динамики в секторе энергетики и водоснабжения (-0,2 п.п.), что было связано в том числе с более теплой, чем в прошлом году, погодой в европейской части России", - отмечается в обзоре.

С поправкой на календарный фактор замедление в ноябре также было существенным - до 0,9% в годовом выражении (в ноябре текущего года было на 1 рабочий день меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года, в октябре вклад календарного фактора был нейтральным), отмечает министерство.

По оценке Минэкономразвития, наблюдаемое снижение темпов роста обрабатывающей промышленности соответствует динамике индекса PMI обрабатывающих отраслей, который в последние три месяца держится на минимальных с 2009 года уровнях (в ноябре - 45,6).

Ситуация по отраслям

"В отраслевом разрезе основной вклад в ухудшение динамики обрабатывающих отраслей внесло сокращение выпуска в машиностроительном (-4,4% г/г в ноябре) и металлургическом комплексах (-4,9% г/г)", добавляют в министерстве.

Также отрасли, которые в течение последних лет оставались драйверами роста обрабатывающей промышленности, - пищевая промышленность, химический комплекс, производство стройматериалов - продемонстрировали замедление роста.

При этом стабильный положительный вклад второй месяц подряд вносит компенсирующий рост производства кокса и нефтепродуктов (+4,1% в годовом выражении ноябре после 6,8% в октябре), связанный с окончанием модернизации на ряде крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Отмечается, что темп роста добычи полезных ископаемых в ноябре сохранился на низком уровне (1,4% в годовом выражении по сравнению с 0,9% в октябре).

В октябре Минэкономразвития прогнозировало замедление темпов роста промышленного производства в России в IV квартале 2019 года до 1,2-1,5% в годовом выражении после 2,9% в III квартале.