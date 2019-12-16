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"Газпромбанк автолизинг" начнет предоставлять бизнесу в лизинг автомобили с пробегом

Это касается только легковых или легких коммерческих автомобилей, за исключением относящихся к категории D, не старше трех лет и с пробегом не более 80 тыс. км

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Компания "Газпромбанк автолизинг" начнет предоставлять услуги финансовой аренды подержанных автомобилей для бизнеса. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В качестве предмета лизинга могут быть рассмотрены только легковые или легкие коммерческие автомобили, за исключением относящихся к категории D, не старше трех лет и с пробегом не более 80 тыс. км. При этом наличие гарантии на транспортное средство необязательно, а минимальный аванс по таким договорам лизинга составляет 10%.

По мнению генерального директора компании "Газпромбанк лизинг" Максима Агаджанова, внедрение данного продукта "позволит сгладить сезонность в продажах, расширить клиентскую аудиторию, а также увеличить среднюю доходность по сделкам за счет более высокой маржинальности продаж".

Также Агаджанов отметил, что спрос на подержанную технику характеризуется меньшей эластичностью и не столь подвержен влиянию экономических факторов по сравнению с новыми автомобилями, отпускные цены на которые продолжают расти.

"Газпромбанк автолизинг" - дочерняя компания Газпромбанка, входящая в состав группы компаний "Газпромбанк лизинг" и уполномоченная осуществлять услуги финансовой аренды автотранспорта для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Продукты компании ориентированы преимущественно на сегмент малого и среднего бизнеса.

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