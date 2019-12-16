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Национальный банк Чувашии подал заявление в суд о признании банкротом Чувашкредитпромбанка

Сумма исковых требований составляет 56,76 млн рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Центральный банк РФ в лице отделения - Национального банка по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центробанка подал в Арбитражный суд Чувашии исковое заявление с требованием признать банкротом Чувашкредитпромбанк, у которого ЦБ отозвал лицензию 7 ноября. Об этом говорится в материалах электронной картотеки суда.

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Отмечается, что подано исковое заявление о признании должника банкротом, сумма исковых требований составляет 56,76 млн рублей.

По данным ЦБ РФ, основанием для отзыва лицензии в частности стало нарушение кредитной организацией законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк также проводил сомнительные операции с продажей наличной иностранной валюты и занижал величину необходимых для формирования резервов.

Банком-агентом, через который будут осуществляться выплаты страхового возмещения вкладчикам, определен Россельхозбанк.

Теги
РоссияЧувашия
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