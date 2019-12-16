Пассажиры могут купить билеты на верхние боковые полки в плацкарте со скидкой в 30%

МОСКВА, 16 декабя. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) с 13 декабря ввела скидки в размере 30% на боковые полки и места, расположенные в конце плацкартных вагонов поездов дальнего следования. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте компании.

"Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" с 13 декабря могут приобрести билеты в плацкартные вагоны пассажирских поездов дальнего следования со скидкой 30%. Купить билеты по специальным ценам можно будет на все верхние боковые полки <...>, а также на места, расположенные в конце плацкартных вагонов (34 и 36)", - говорится в сообщении.

Специальное предложение распространяется на все поезда дальнего следования, отправляющиеся по России с 13 января по 20 февраля 2020 года включительно, с 25 февраля по 6 марта, а также с 11 марта по 31 марта, кроме фирменного поезда № 146/145 Москва - Назрань.

В ФПК уточнили, что скидки при оформлении проездных документов не суммируются, а условия акции не распространяются на покупку билетов по детскому тарифу и тарифу для организованных групп. Плата за пользование постельным бельем будет взиматься в полном объеме.