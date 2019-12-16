В Нидерландах в ночное время начнут отключать все уличные банкоматы

ГААГА, 16 декабря. /ТАСС/. Все уличные банкоматы в Нидерландах будут отключать в ночное время, чтобы предотвратить попытки кражи денег. Соответствующее решение принято в понедельник по итогам консультаций министра юстиции и безопасности Фердинанда Грапперхауса, министра финансов Вопке Хукстры и Ассоциации банков.

Решение, по данным Ассоциации банков, "вступает в силу немедленно". "Все банкоматы перестанут работать в период с 11 часов вечера до 7 часов утра, - отметили в организации. - Это значительно снизит шансы преступников на успех". В Ассоциации банков добавили, что в общей сложности 2% операций в банкоматах приходится на ночное время, поэтому негативный эффект от этой меры будет ограниченным. "Хотя это может доставить неудобства некоторым людям, безопасность является критически важной", - подчеркнули в организации.

Еще одной мерой станет полное закрытие уличных банкоматов в некоторых местах, например, там, где они встроены в стены жилых домов. Новые банкоматы, наоборот, будут размещаться в менее оживленных местах и вдали от жилых домов, чтобы сократить опасность для местных жителей. "Взломы банкоматов с помощью взрывчатки очень опасны, - заметил председатель ассоциации Крис Буйинк. - И мы не можем игнорировать тот факт, что они случаются каждые несколько дней, причем достаточно часто рядом или даже в домах, где живут люди".

Ранее в декабре крупнейший в стране банк ABN Amro решил закрыть 470 банкоматов в качестве предупредительной меры. В этом году зафиксирован 71 случай подрыва банкоматов. За 2018 год было зафиксировано 43 таких случая.