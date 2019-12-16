В Южной Осетии построили дорогу в приграничный с Грузией район в рамках инвестпрограммы РФ

ЦХИНВАЛ, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Южной Осетии построили дорогу в приграничный с Грузией район республики, проект реализован в рамках программы российской финансовой помощи. Об этом ТАСС сообщил в понедельник глава республиканского госпредприятия "Дорэкспострой" Мурат Лалиев.

"Мы завершили строительство автомобильной дороги из населенного пункта Гром в село Цинагар Ленингорского района республики протяженностью 14,6 км, которая проходит вдоль границы с Грузией. В настоящее время завершается подготовка соответствующей документации для сдачи объекта", - сказал Лалиев.

Он отметил, что строительство велось по российской инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2019 год. На это в инвестпрограмме было заложено порядка 260 млн рублей.

Лалиев отметил, что необходимость в строительстве автодороги Гром-Цинагар, которая позволяет вдвое сократить путь из столицы республики в цинагарскую зону Южной Осетии - в приграничные с Грузией села: Цинагар, Абреу, Гдулет, Монестер, Дзукатыкау, Орчосан, на повестке властей республики стояла давно, но реализовать его удалось только благодаря российской финансовой помощи. "По классификации эта дорога V уровня, где предусмотрено не асфальтобетонное, а песчано-гравийно-щебеночное покрытие. Согласно проекту, на трассе устроены три моста - один большой с подпорными сооружениями и два маленьких с устройством водоотводных труб", - сказал Лалиев.

На инвестпрограмму на 2018-2019 годы в российском бюджете заложено более 4,5 млрд рублей. Еще порядка 9,1 млрд рублей было выделено на предыдущую трехлетнюю инвестиционную программу на 2015-2017 годы. Контроль осуществляют управление президента РФ по приграничному сотрудничеству и Министерство РФ по делам Северного Кавказа.