В Санкт-Петербурге объявили конкурс на эскизный проект нового терминала Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Управляющая компания аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге "Воздушные Ворота Северной Столицы" объявила конкурс на разработку эскизного проекта второй очереди развития авиаузла, предполагающего, в частности, строительство нового пассажирского терминала. Начальная (максимальная) цена контракта составит 25 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной документации, ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" планирует приступить к строительству нового пассажирского терминала в 2020 году и завершить работы в 2039 году.

"Выполнение работ по разработке эскизного проекта "Аэропорт "Пулково". Вторая очередь развития. Начальная (максимальная) цена договора 25 млн рублей. Дата подведения итогов - 25 декабря 2019", - сказано в конкурсной документации.

Площадь нового здания аэровокзального комплекса должна составить не менее 160 тыс. кв. м. Прогнозная пропускная способность международного терминала составит 40 млн пассажиров в год.

В состав акционеров консорциума "Воздушные Ворота Северной Столицы" входят компании "ВТБ Капитал", "Фрапорт АГ" и Суверенный фонд Катара.