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Эксперты оценили рост онлайн-продаж товаров повседневного спроса в России

За год они увеличились на 33%, отмечается в исследовании Gfk Rus

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Продажи товаров повседневного спроса через интернет в России за год увеличились на 33% и будут продолжать расти. Об этом говорится в исследовании Gfk Rus.

Компания проанализировала онлайн-продажи товаров повседневного спроса в городской и сельской местности в России в период с июля 2018 года по июнь 2019 года. Выяснилось, что за год 35% домохозяйств в России хотя бы раз приобретали товары повседневного спроса в интернете, при этом объем продаж вырос почти на треть (на 33%). Однако, в денежном выражении эти продажи пока составляют лишь порядка 2% от общего рынка, отмечается в исследовании.

Значительную долю в интернет-продажах таких товаров, как и ранее, занимают непродовольственные категории - бытовая химия, товары для красоты, ухода, гигиены и др. Продукты питания в интернете россияне пока покупают менее активно. По всей России на покупки продовольствия онлайн приходится доля в 7% домохозяйств, в городах-миллионниках, например, в Москве и Санкт-Петербурге она выше и составляет 26% и 20% соответственно.

Основные характеристики рынка

Средний чек при интернет-покупках товаров повседневного спроса за последний год немного снизился, отмечают эксперты. Однако, по-прежнему наиболее популярными являются крупные покупки - более 12 позиций в чеке, такой тренд подтверждает половина интернет-заказов.

Интересным трендом является и то, что доля продажи товаров повседневного спроса через интернет растет за счет оттока покупателей из гипермаркетов, магазинов Cash&Carry и супермаркетов, отмечается в исследовании.

В основном товары последнего спроса в интернете приобретают домохозяйства со средним доходом 45,1 тыс. рублей на члена семьи, тогда как в традиционной рознице средний доход покупателей на одного члена семьи составляет 30,8 тыс. рублей, подсчитали аналитики Gfk. Новым источником роста для онлайн-ретейла, продающего продукты питания, может стать выход на аудиторию с меньшими доходами, нацеленную на выгодные цены, считают эксперты. Также нарастить онлайн-аудиторию ретейлерам могут помочь скидки, отмечается в исследовании.

По данным Gfk, основными игроками на российском рынке интернет-продаж продуктов питания являются "Утконос", "Перекресток", "О'кей" и Ozon. На их долю приходится порядка 84% оборота в этом сегменте в целом по России.

Исследование проводилось с помощью потребительской панели Gfk (выборка потребителей, репрезентативно представляющих рынок определенного товара), в которой к концу 2018 года было зарегистрировано более 20 тыс. домохозяйств, согласных принимать участие в маркетинговых исследованиях на регулярной основе.

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