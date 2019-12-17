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В Минфине сообщили, что выпадающие доходы по НДД за 2019 год составили 160 млрд рублей

По словам главы департамента ведомства Алексея Сазанова, если данные цифры подтвердятся, то некоторым категориям налога "потребуется донастройка"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Выпадающие доходы по налогу на дополнительный доход (НДД) за 2019 год составили 160 млрд рублей, сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.

"На данный момент за 2019 год - это 160 млрд рублей выпадающих доходов", - цитирует его издание.

По словам Сазанова, если данные цифры подтвердятся, то некоторым категориям НДД потребуется донастройка. "Понятно, что никто не требует в целом отменять режим НДД. Концептуальных изменений по четвертой или по третьей категории мы не видим, там все работает, как мы ожидали. А вот по первой и второй категориям, если цифры подтвердятся, конечно, потребуется донастройка", - сказал он.

В конце ноября Сазанов сообщал, что Минфин ожидает выпадения доходов бюджета РФ от введения налога на добавленный доход (НДД) по итогам 2019 года в размере порядка 140 млрд рублей.

С 2019 года в нефтяной отрасли РФ действует новый фискальный режим - налог на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, которым, в том числе, предусматривает освобождение от экспортных пошлин на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки. НДД взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Пока НДД действует только для пилотных проектов.

Ставка НДД - 50%. Налог распространяется на четыре группы месторождений: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год. Также недавно было предложено ввести пятую категорию - для арктических проектов.

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