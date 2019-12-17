В Минфине заявили, что демпфер позволил не допустить рост цен на топливо на 15%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Демпфер (механизм, компенсирующий нефтяникам часть упущенной прибыли - прим. ТАСС) позволил ограничить рост цен на топливо в России на 15%, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в интервью газете "Коммерсантъ" , опубликованном во вторник.

"Я могу с уверенностью сказать, что демпфер работает. Без него цены на топливо были бы выше на 15%. То есть, если бы мы не ввели демпфер, цена за литр бензина могла быть больше на 4 рубля, за литр зимнего дизтоплива - на 2-3 рубля", - сообщил он.

Кроме того, по словам Сазанова, в 2019 году компании получат из бюджета по демпферу порядка 320-330 млрд рублей при сохранении текущей цены за нефть.

Чтобы компенсировать нефтяникам потери от поставок топлива на внутренний рынок по фиксированный цене при гораздо более высокой экспортной альтернативе, правительство с 1 января 2019 года ввело в действие демпфирующий механизм. Он предусматривал, что государство возмещает компаниям до 60% разницы между условной внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами.

Однако, если цены на внутреннем рынке оказываются более выгодными, нефтяники должны были сами доплачивать в бюджет. После того, как в первом квартале этого года демпфер сработал именно по этому сценарию, компании настояли на его корректировке. С 1 июля 2019 года размер компенсации вырос до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива.