Инвестиции КНР в третью очередь ОЭЗ "Алабуга" превысят 10 млрд рублей

КАЗАНЬ, 17 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Общий объем инвестиций в создание третьей очереди Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" (Татарстан) превысит 24 млрд рублей, при этом 10,2 млрд составят китайские инвестиции, сообщила ТАСС руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Это будет совместное предприятие и, так называемая, Российско-китайская ОЭЗ; управление будет за нашей Алабугой, а за китайцами - привлечение инвесторов. Бизнес-план делали PWC. Общий объем инвестиций в проект - 24,8 млрд рублей, из которых 10,2 млрд рублей - как раз китайские инвестиции. На площади 1272 га разместятся 106 резидентов, планируем часть площади оставить под застройку новых производств, а частично создать готовые производственные площадки модульного типа", - сказала она.

Минуллина уточнила, что подготовка инфраструктуры будет производиться по отраслевому принципу: химическая отрасль, пищевая, автомобилестроение, машиностроение, нефтехимия. Проект был презентован в рамках заседания межправительственной комиссии в Пекине, которая прошла 26 ноября 2019 года.

"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, созданная в 2005 году в Елабужском муниципальном районе. На ее территории зарегистрированы 57 резидентов, промышленную деятельность ведут 33 компании.