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Власти Мексики объявили о самом большом за 44 года повышении минимальной зарплаты

Она увеличится на 20% и составит порядка $6,5 в день

МЕХИКО, 17 декабря. /ТАСС/. Минимальная зарплата в Мексике с января 2020 года увеличится на 20% и составит 123,2 песо (порядка $6,5) в день. Об этом власти латиноамериканской страны сообщили в понедельник вечером.

"Сегодня мы объявляем о повышении [минимальной зарплаты] на 20% в 2020 году, самом большом в реальном выражении за последние 44 года, - говорится в записи, размещенной в Twitter мексиканского правительства. - Мы поступаем по справедливости с трудящимися Мексики". По оценкам министра труда и социального обеспечения Луисы Марии Алькальде, эта мера позволит улучшить материальное положение более чем 3,4 млн мексиканцев.

С января 2019 года минимальная зарплата в Мексике выросла на 16% - до 102 песо ($5,3) в день. Как отметил в Twitter президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, занявший пост главы государства 1 декабря 2018 года, с учетом этих двух повышений власти в 2020 году "смогут восстановить более 30% покупательной способности зарплаты".

По данным Национального совета по оценке политики социального развития, за чертой бедности находятся 52,4 млн мексиканцев. Только в столице страны к наиболее уязвимым слоям населения относятся порядка 2,7 млн человек, практически каждый третий горожанин.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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