Гончарук: из-за банковских махинаций Украина имеет $21 млрд проблемных долгов

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Банковские махинации на Украине привели к возникновению проблемных задолженностей в размере более 500 млрд гривен (около $21 млрд). Об этом сказал премьер-министр страны Алексей Гончарук в эфире украинского ток-шоу "Свобода слова".

"На сегодняшний день на Украине около 500 млрд гривен проблемных задолженностей. Десятки банков были выведены с рынка из-за того, что их владельцы или их менеджмент вели себя неадекватно", - сказал Гончарук.

Он добавил, что в случае судебных исков правительство будет полагаться, в частности, на международные арбитражи.