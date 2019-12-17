Открыта продажа билетов на прямой авиарейс Анадырь - Владивосток

ТАСС, 17 декабря. Компания S7 начала продажу билетов на прямой авиарейс между Владивостоком и Анадырем с 22 мая 2020 года, сообщила пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Сегодня из международного аэропорта Анадырь им. Ю. С. Рытхэу выполняются рейсы, соединяющие областной центр Чукотки с Европейской частью страны (через Москву), а также городами Дальневосточного федерального округа: Хабаровском, Петропавловском-Камчатским и Магаданом. При этом с экономическим центром макрорегиона, которым является Владивосток, сообщение было лишь с пересадками, в том числе иногда через Москву, в связи с различной частотой рейсов в остальных направлениях. Такое путешествие может занимать до нескольких суток и стоить десятки тысяч рублей.

"Прямой авиарейс свяжет столицу Дальнего Востока с Чукоткой. Сейчас правительство Чукотского автономного округа согласовывает с авиакомпанией S7 график полётов по маршруту Владивосток - Анадырь - Владивосток на 2020 год, идут переговоры о старте полетов с 1 марта нового года. Пока перевозчик открыл продажу билетов с 22 мая", - говорится в сообщении.

Прямой маршрут Владивосток - Анадырь - Владивосток вошел в список субсидируемых на 2020 год по постановлению правительства РФ. Софинансировать его будет правительство Чукотского автономного округа. В региональном бюджете на эти цели в 2020 году предусмотрено почти 69 млн рублей. Планируется, что рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам. Стоимость билета составит 13,5 тыс. рублей в одном направлении, а время в пути - 5,5 часа.

Как сообщил в апреле ТАСС губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, власти округа планировали решить вопрос с прямым авиасообщением между Чукоткой и столицей Дальнего Востока в 2019 году.