В Совфеде просят не запрещать использовать импортный виноград при производстве вина

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает снять запрет на использование импортного виноматериала и винограда при производстве вина в России, который закреплен в законопроекте о едином правовом регулировании в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Поправки сенатора к законопроекту (есть в распоряжении ТАСС) во вторник направят в Госдуму.

"По мнению экспертов, отечественного виноматериала на сегодняшний день недостаточно для удовлетворения потребностей винодельческого рынка. Запрет на использование импортного виноматериала может привести к закрытию винодельческих предприятий", - говорится в пояснительной записке к таблице поправок.

Сенатор приводит в пример предприятие "Игристые вина" в Санкт-Петербурге, где была выпущена первая бутылка "Советского шампанского". По мнению Кутепова, принятие законопроекта в действующей редакции приведет к закрытию предприятия. Как говорится в документе, предлагаемая поправка направлена на устранение несоответствия, при котором продукция, произведенная на российских заводах из импортного виноматериала, не может называться вином. При этом абсолютно тождественная продукция, произведенная за пределами РФ, рассматривается в проекте закона как вино, что "ставит отечественных производителей вина в явно невыгодное положение". К запрещенным технологическим приемам производства вина в законопроекте предлагают отнести "переработку или использование с целью производства вина, крепленого вина или игристого вина импортированных в РФ винограда, вина, виноградного сусла, в том числе консервированного, концентрированного, ректификованного или находящегося в состоянии брожения, а также мезги, виноградного сока, мистеля".

Кроме того, сенатор предлагает исключить из законопроекта статью, где перечисляются разрешенные технологические процессы производства вина. "Излишне подробная регламентация процесса производства винодельческой продукции, многочисленные указания на обязательные к применению технические приемы могут препятствовать развитию виноделия в части создания новых, в том числе вкусовых, качеств этой продукции. При этом использование отдельных элементов может являться охраняемой законом тайной ноу-хау", - подчеркивается в пояснительной записке.

Также в законопроекте прописаны условия применения особых налоговых режимов в отношении субъектов виноградарства и виноделия, предоставление льгот по налогу на земельные участки, занятые виноградными насаждениями, включенными в федеральный реестр. Данные положения, как отмечает сенатор, не могут относиться к предмету правового регулирования законопроекта и не должны содержаться в нем, указанные вопросы регулируются Налоговым кодексом РФ.

О законопроекте

Документ подготовлен в рамках реализации приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного во исполнение указа президента РФ от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". При подготовке законопроекта учтены положения концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.

Законопроект устанавливает требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, инвентаризации и паспортизации виноградных насаждений, требования к безопасности продукции виноградарства.

Предусматривается создание центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон. Порядок создания и деятельности таких комиссий будет определяться уполномоченным федеральным органом власти. Регламентируется деятельность саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов.