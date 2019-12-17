Казначейство законтрактовало на 2020 год более 50 млрд рублей доходов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Федеральное казначейство России законтрактовало доходы от управления ликвидностью единого казначейского счета на 2020 год в сумме более 50 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

"Мы законтрактовали уже достаточно большую сумму на следующий год, порядка 50-60 млрд рублей, но следующий год будет зависеть от ставок, емкости рынка, востребованности наших инструментов", - отметил Артюхин.

Ранее в интервью "Российской газете" Артюхин сообщил, что доходы от управления ликвидностью единого казначейского счета в 2019 году будут в два раза больше, чем в прошлом году. По его словам, в текущем году доходы от управления ликвидностью составят 181,253 млрд рублей.

Единый казначейский счет - это банковский счет, открытый в рублях Федеральному казначейству, на котором аккумулируются денежные средства федерального бюджета и отражаются операции органов государственной власти по его исполнению.

На единый счет поступают доходы федерального бюджета и остатки неиспользованных средств федерального бюджета, перечисляемые со счетов региональных управлений Федерального казначейства.