FT: американские IT-компании отвергли идею отказа от услуг китайских поставщиков

ТАСС, 17 декабря. Американские технологические компании отвергли требование администрации президента США Дональда Трампа о прекращении поставок комплектующих некоторыми китайскими компаниями в связи с опасениями, что подобная политика может нарушить законы о конкуренции. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times (FT).

По информации издания, Госдепартамент обратился с просьбой к операторам связи и производителям микросхем принять свод правил, которые фактически изолировали бы китайскую корпорацию Huawei и, возможно, других игроков рынка. FT отмечает, что во главе данной инициативы стоит заместитель госсекретаря США по вопросам обеспечения экономического роста и энергетической безопасности, а также охраны окружающей среды Кит Крак.

Разработанные правила требуют от компаний отказаться от торгового сотрудничества с компаниями, которые, как считается, нарушили санкции, или к их данным получили доступ разведывательные службы. "Они [правила] совершенно очевидно были нацелены на Huawei. Это было последней попыткой администрации Трампа, чтобы заставить нас изолировать Huawei. Но если бы мы объединились, чтобы выступить против такого глобального конкурента, то нас почти наверняка засудили бы", - сказал источник газеты.

В мае этого года президент президент США подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая он выдал компании временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. 19 августа, а затем 18 ноября ее действие было продлено еще на 90 дней. В частности, власти выдали американской корпорации Microsoft лицензию на продажу Huawei программного обеспечения.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, запретивший правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE.