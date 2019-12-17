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Российские банки снизили выдачу кредитных карт на 30%

В Национальном бюро кредитных историй заявили, что банки стали осторожнее подходить к кредитованию

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Количество выданных новых кредитных карт в ноябре сократилось на 30% (до 0,82 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ), собирающего данные 4 000 кредиторов.

"После введения показателя долговой нагрузки (ПДН) банки стали более тщательно и осторожно подходить к кредитованию граждан, - приводит пресс-служба слова гендиректора НБКИ Александра Викулина. - Поэтому они стараются кредитовать только тех граждан, чьи ПДН и персональный кредитный рейтинг не вызывает у них вопросов. Однако пока рано утверждать, что сложившаяся в октябре - ноябре ситуация является долгосрочной тенденцией. По мере адаптации к новым реалиям, ситуация с выдачей новых кредитов может [вернуться] к прежнему уровню. Многое покажут новогодние праздники, когда кредитная активность обычно возрастает на 20%".

В сообщении отмечается, что наибольшее снижение выдачи новых кредитных карт в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) зафиксировано в Нижегородской (-38%), Оренбургской (-35,8%) и Кемеровской (-35,5%) областях.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт отмечено в Москве (54 тыс.), Московской области (40,9 тыс.) и Краснодарском крае (33,4 тыс.) При этом в Москве и Санкт-Петербурге количество выданных новых кредитных карт сократилось на 28,1% и 25,7% соответственно.

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