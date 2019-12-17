"Лукойл" допускает увеличение стоимости нефти до $90 за баррель до 2035 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Равновесная цена нефти в период 2025-2035 годов может составить $70 за баррель в эволюционном сценарии. При этом мировой спрос на нефть будет полностью удовлетворен. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе "Лукойла" по основным тенденциям развития рынка жидких углеводородов до 2035 года, представленном вице-президентом компании Леонидом Федуном.

Всего прогноз представлен в трех сценариях: "Эволюция", при котором потребность в новых проектах составит 46 млн баррелей в сутки, "Климат", предполагающий радикальные решения в области борьбы с потеплением и более низкий спрос, а также сценарий "Равновесные возможности" (повышенный спрос на нефть).

Так, при реализации климатического сценария, цена нефти в рассматриваемом десятилетии может опуститься до $50 за баррель. При равновесном варианте - вырастет до $90 за баррель.

В презентации отмечается, что основным фактором, влияющим на ценовую динамику сегодня является геополитика. "Так, введение в 2018 году санкций США в отношении Ирана привело к уходу с рынка более 1 млн баррелей в сутки нефти. Сроки возвращения этих объемов являются в высокой степени неопределенными", - говорится в документе.