Правительство утвердило план реализации стратегии развития автопрома до 2025 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ своим распоряжением утвердило план реализации стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 года, разработанной Минпромторгом, сообщается на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утвержден план реализации стратегии. Планом, в частности, предусматривается создание механизмов, стимулирующих реализацию НИОКР, развитие производства автомобильных компонентов в России, использование локально произведенных компонентов российскими автопроизводителями, интеграцию российских поставщиков компонентов в глобальные цепочки поставок", - указано в справке к распоряжению правительства.

Определено, что контролировать реализацию стратегии будет Минпромторг РФ, ежеквартально отчитываясь правительству о ходе ее выполнения.

"Цель стратегии - создание регулирующих, инвестиционных, инфраструктурных и технологических условий для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке российской автомобильной промышленности и производства компонентов", - отмечается в сообщении.

Успешное выполнение стратегии также поможет создать инфраструктуру, необходимую для зарядки электромобилей, а также сформирует дополнительный внутренний спрос на автокомпоненты, следует из справки к документу.