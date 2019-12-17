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Песков считает, что российский авторынок достаточно крупный и Opel найдет себе место

Таким образом он прокомментировал решение Opel возобновить продажи автомобилей в России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что российский автомобильный рынок достаточно крупный и, несмотря на множество укоренившихся на нем компаний, Opel сможет вернуться.

"Рынок в любом случае крупный, и он останется", - сказал Песков, комментируя решение Opel возобновить продажи автомобилей в России. По словам представителя Кремля, "рынок любой страны достаточно подвижен". "Когда спрос на авто падает, продажи падают. Есть года, когда все это растет. Но в целом, те компании, которые присутствуют здесь, сохраняют достаточно высокие объемы продаж", - отметил он.

Песков уточнил, что на российском авторынке есть компании, которые присутствуют давно и уже здесь укоренились, построив свою инфраструктуру. "Конечно, у них есть определенные конкурентные преимущества", - сказал пресс-секретарь главы государства. Однако, по его мнению, и другие производители, принявшие решение об изменении своей стратегии, смогут найти себе место.

Автопроизводитель Opel покинул российский рынок в 2015 году. 16 декабря 2019 года компания объявила о своем возвращении. Для заказа доступны кроссовер Grandland X, производимый на заводе в Айзенахе и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производство которого налажено в Калуге. Генеральный директор Opel Майкл Лошеллер сообщил, что компания в ближайшие годы планирует расширить линейку продаваемых в РФ моделей.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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